بلدية القرية العليا تستهدف 64 محلا ضمن حملة ميدانية للرقابة الصحية على المنشآت

قامت بلدية محافظة القرية العليا بحملة ميدانية شملت 64 محلا، في نختلف أرجاء المحافظة، وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج الحملات التي تنفذها البلدية في المحافظة، والتي تهدف للتأكد من استيفاء المحلات للاشتراطات البلدية.

وأوضح ريس بلدية محافظة القرية العليا المهندس نقاء بن هزاع أبو هليبة، أن مفتشو بلدية محافظة القرية العليا، قاموا بحملة ميدانية شملت 64 محلا في مختلف أرجاء المحافظة، حيث جرى ضبط 14 مخالفة، وجرى تحصيل 8200 ريال غرامات من المخالفين، مشيرا الى أنه تم اغلاق 9 محال، فيما أنذروا 33 محلا، وذلك خلال الحملة الميدانية الثانية (الترقية الحضرية) لتعزيز الرقابة الصحية على المنشآت.

وقال أبو هليبة أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج خطة الحملات الرقابية لعام 1439هـ، وفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير للتأكد من استكمال المنشآت الصحية لاشتراطات المباني والتجهيزات الخاصة بها.