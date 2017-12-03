بلدية القطيف تبحث آلية التنسيق مع الجهات الحكومية و تعتمد خطة الطوارئ لموسم الأمطار

ناقش المسؤولون في بلدية محافظة القطيف خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في مقر البلدية خطة تفعيل طوارئ الأمطار، بالإضافة لبحث آلية التنسيق بين البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن مناقشة الاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة موسم الأمطار.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، انتهاء البلدية من الإجراءات والاستعدادات كافة لاستقبال موسم الأمطار، لافتا الى أن البلدية وضعت برنامجا مكثفا لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة اللآزمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمدينة أو القرى التابعة، مشيرا الى تجهيز غرفة طوارئ مقرها إدارة النظافة بالبلدية لمتابعة الحالات والبلاغات الواردة على مدار الساعة خلال تساقط الأمطار، مبيناً أن بعض مدن وقرى المحافظة مخدومة بشبكة تصريف الأمطار، كما تم رصد تجمعات مياه الأمطار خلال المواسم الماضية.

وذكر، أن عدد محطات تصريف الأمطار في المحافظة بلغ 9 محطات، تم تزويدها بـ 21 مضخة بقدرة 34.200.000 لتر في الساعة، موزعة بين القطيف وسيهات وعنك وصفوى وبعض الأحياء الأخرى، بالإضافة إلى توزيع 60 مضخة لسحب المياه يراقب عليها 42 مراقبا، مؤكدا أن البلدية وضعت في الاعتبار الاستعانة بأجهزة ومعدات وآليات أخرى إذا استدعت الحاجة.

وأشار إلى وجود فرق عمل تقوم بمتابعة كل الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة للبلدية حول جميع المناطق لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الإمطار، مؤكدا أن شبكة تصريف مياه الأمطار لديها القدرة على استيعاب كميات من مياه الامطار، وكذلك انتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المحافظة ستعمل على الحد من تجمعات الأمطار، ويضمن انسيابية تصريف المياه وعدم تعرقل حركة السير.

وأبان أن البلدية خصصت أرقاما لاستقبال اتصالات المواطنين والشكاوى عبر مكتب غرفة العمليات الرئيسية، تلفون (8669260 ) و(8662961) بالإضافة الى رقم وتساب 059409402