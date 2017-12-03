 الأمير محمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب عبدالله كعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب عبدالله كعبي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب عبدالله كعبي
المناطق - العارضة - سجى علاقي

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي في محافظة العارضة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالله بن محمد أسعد الكعبي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي‪.‬
وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب‪ .‬
ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد عبدالله الكعبي ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان‪ .‬
من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه ، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – سائلين المولى عز وجل أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة .
وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان ، محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة وعدد من منسوبي القوات البرية .

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