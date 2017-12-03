وزير الخارجية اليمني: الحوثيون جماعة مخادعة والحكومة “تدعم صالح بعد تراجعه”

ال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم الأحد “إن الحوثيين “جماعة مخادعة”، مضيفاً أن الحكومة اليمنية “لن تركن إلى أحاديث الإعلام عن استسلامهم بسهولة”.

وتابع وزير الخارجية اليمني في تصريح لصحيفة “الاقتصادية” أن “حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تدعم تراجع الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن التحالف مع الحوثيين”.

وأوضح المخلافي أن اليمنيين يكثفون جهودهم لتحرير اليمن، مؤكداً أن التحالف العربي قدم تضحيات ضخمة من أجل استقرار اليمن.

وأكد الوزير اليمني أن ما فعله الرئيس السابق علي عبدالله صالح استدراك لخطأ كبير في حق اليمنيين، مضيفاً أن “الشعب اليمني مستمر في انتفاضته ضد المليشيات الحوثية ويواجه المشروع الإيراني بحزم”.