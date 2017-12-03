بمشاركة مشرفي النشاط الكشفي من جميع مناطق ومحافظات المملكة .. انطلاق أعمال برنامج التأهيل الكشفي بالقريات

بدأت صباح هذا اليوم الأحد الموافق 15/3/1439هـ أعمال برنامج التأهيل الكشفي والذي تستضيفه إدارة التعليم بالقريات بحضور مستشار وكيل الوزارة للتعليم الأستاذ وليد أبو بكر ومدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة الأستاذ مجدي الصبيحي و بمشاركة مشرفي النشاط الكشفي من جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بمقر المعسكر الكشفي بالقريات هذا وقد أوضح رئيس قسم النشاط الأستاذ مشعل بن أحمد الحواس أن الوفود المشاركة قد اكتمل حضورها إلى القريات وأن لجان العمل قد أعدت التجهيزات اللازمة لنجاح البرنامج حيث أن الاستعداد لاستضافة البرنامج جاء في وقت مبكر ورحب بالضيوف الكرام وممثلي وزارة التعليم والمشرفين المشاركين من جميع المناطق بالقريات مدينة الملح والزيتون وفي ختام حديثه دعا الحواس الجميع لحضور حفل افتتاح برنامج التأهيل الكشفي اليوم الأحد الساعة السابعة والنصف مساء بمسرح الإدارة الرئيس وقدم شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي على استضافة القريات لهذا البرنامج وعلى دعم قسم النشاط الطلابي بمختلف برامجه وأنشطته والجدير بالذكر أن برنامج التأهيل الكشفي سيستمر إلى يوم السبت الموافق 21/3/1439 ويتضمن عقد العديد من الورش التدريبية والمحاضرات والبرامج .