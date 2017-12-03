 الكويت تنهي استعداداتها لاستقبال قادة الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الكويت تنهي استعداداتها لاستقبال قادة الخليج

الكويت تنهي استعداداتها لاستقبال قادة الخليج
المناطق - متابعات

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأحد، أن دولة الكويت أنهت الاستعدادات المتعلقة بإستضافة الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أكمل وجه.

وقال الشيخ صباح الخالد في تصريح صحافي، على هامش مشاركته في حفل سفارة دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الـ46 إن الكويت “تفتح ذراعيها لاستقبال قادة دول مجلس التعاون الخليجي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين”، وفق وكالة الأنباء الكويتية، كونا.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ستنطلق أعماله يوم غد الإثنين تحضيراً للدورة الـ38 المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، معرباً عن تمنياته بأن تستكمل المسيرة لدول مجلس التعاون بالانجازات التي تخدم شعوبها.

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