 الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين بمديرية صرواح غربي مأرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين بمديرية صرواح غربي مأرب

الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين بمديرية صرواح غربي مأرب
واس - عدن

قال الجيش اليمني إنه فرض سيطرته على مواقع استراتيجية بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب اليوم .
وأكد مصدر بالجيش في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن معارك ضارية خاضتها قوات من الجيش ضد المليشيا الانقلابية في جبهة الميمنة بمديرية صرواح، مشيراً إلى أن الجيش حرر مواقع الشايف، والحمراء، وسط فرار لعناصر لمليشيا الانقلابية بعد تكبدها أكثر من ثلاثة قتلى وإصابة آخرين، علاوة، إضافة إلى خسائر فادحة في العتاد والمعدات.
وبالتزامن مع تلك المعارك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الإنقلابية جنوبي المديرية ذاتها .

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