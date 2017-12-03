مستشار الرئيس الأمريكي : الرئيس لم يُقرر بعد الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل

ال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر اليوم الأحد إن “ترامب لم يتخذ حتى الآن قراراً بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، القرار الذي يتوقع البعض إعلانه يوم الأربعاء المقبل.

وقال كوشنر في مؤتمر سنوي عن السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط نظمه معهد بروكنجز للأبحاث في واشنطن: “لا يزال يدرس الكثير من الحقائق المختلفة، وحين يتخذ قراره سيكون هو من سيُبلغكم به، وليس أنا”.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا يوم الجمعة الماضي إن “الرئيس دونالد ترمب يدرس خطةً، سيُعلن بموجبها القدس عاصمةً لإسرائيل، الأربعاء المقبل”.