 كشافة المملكة تُشارك في ورشة فن القيادة والتشبيك الاجتماعي بماليزيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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كشافة المملكة تُشارك في ورشة فن القيادة والتشبيك الاجتماعي بماليزيا

كشافة المملكة تُشارك في ورشة فن القيادة والتشبيك الاجتماعي بماليزيا
المناطق - كوالا لمبور

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، في ورشة فن القيادة والتشبيك الاجتماعي ، وفي الحفل السنوي لجوائز أبطال السلام ، الذي اقيم اليوم بمقر المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور ، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، وأعضاء المكتب الكشفي العالمي.

وتضمنت الورشة عرض نماذج من المبادرات الكشفية التي يمكن أن تساهم في خلق عالم افضل ، شملت التجارب والخبرات والمشاريع والمهارات التي قام بها ابطال رسل السلام حول العالم في إنقاذ المتضررين من الكوارث الطبيعية ، وتطوير حياة اللاجئين ، وتطوير الثقافة والبرامج التعليمية في بعض البلدان .

وعرضت الكشافة السعودية تجربتها في المشروع منذ انطلاقته من المملكة عام 2011 من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست ) في ثول بحضور ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي كارل جوستاف ، وتضمن العرض تفعيل الجمعية لمجالات المشروع من خلال عدة مبادرات نفذتها الجمعية وقطاعاتها المختلفة.

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