واتساب.. السماح لمدراء المجموعات بـ “إسكات” باقي الأعضاء

سيطلق تطبيق التواصل الفوري الشهير “واتساب” ميزة جديدة تمنح مشرفي المجموعات القدرة على إسكات المشاركين فيها عند اللزوم عبر خاصية “Mute”.

وحسبما أوردت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن مشرف المجموعة سيتمكن من بعث الرسائل لإعضائها دون أن يكون الآخرون قادرين على ذلك وسيكونون قادرين فقط على قراءة الرسائل.

وقالت الصحيفة إن الميزة التي يجري اختبارها حاليا قبل إطلاقها رسميا ستتوفر فقط لمدراء المجموعات، لاستخدامها عند حدوث مشاكل أو سجالات خلال المحادثات.

وأشارت إلى أنه سيكون بوسع المشرفين منع أي مشترك في المجموعة من إرسال النصوص أو الصور أو الفيديوهات أو مشاركة أماكن وجودهم، إلى حين إلغاء الحظر من قبل مدير المجموعة.

وفي حال أراد أي عضو في المجموعة أن يشارك، فبوسعه الاستعانة بميزة Message Admin، وتحتاج هذه الرسائل إلى موافقة مشرف المجموعة حتى يطلع عليها بقية أعضاء المجموعة.

ويجري حاليا اختبار هذه الميزة على نطاق ضيق في بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندوريد و iOS.

ويمكن رؤية هذه الميزة إيجابية وسلبية في آن معا، إذ إنها تبقي بعض التفاصيل المهمة لفترة أطول على الشاشة، كما أنها تبعد بعض التعليقات المزعجة، لكنها في الوقت ذاته تحرم الأعضاء من حقهم في التعبير.