 بعد استسلامهم الجماعي. أسر المئات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد استسلامهم الجماعي. أسر المئات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء

بعد استسلامهم الجماعي. أسر المئات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء
المناطق - الرياض

أسرت قوات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، السبت، المئات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في أكثر من منطقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقد وثق مقطع فيديو عملية استسلام جماعي للحوثيين جنوب المدينة.

ونشر موقع حزب المؤتمر مقطع فيديو يظهر فيه استسلام العشرات من عناصر الميليشيات التابعة لإيران، من مقر حكومي جنوبي صنعاء.

ودعا الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، السبت، اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيات الحوثي، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع دول الجوار.

وقال صالح، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي، في كلمة تلفزيونية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمال عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا “كل اليمنيين للانتفاض” عليها.

 

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