ترحيب أمريكي بالقمة الخليجية .. عقدها يعد نجاحا في ظل الظروف الحالية

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميرلاند الدكتور نبيل ميخائيل، ترحيب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقمة الخليجية 38، لافتا إلى أن هذه القمة تعتبر نجاحا في حد ذاته في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن إدارة ترمب ترحب أيضاً بدور أكثر إيجابية في قضية سوريا، كما أنها تهتم بتفعيل الدور الخليجي في الأزمة السورية.

واستعدت شوارع الكويت لاستقبال الدورة الـ38 لمجلس التعاون الخليجي والمقرر انعقادها يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، حيث ازدانت البلاد بأعلام الدول الخليجية الست بعد استكمال التحضيرات اللازمة للقمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ومع تلك الأعلام رفع علم مجلس التعاون الخليجي على الطرق الرئيسية والجسور والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمة ما أضفى منظرا جماليا لمدينة الكويت يجسد ما يربط أبناء دول مجلس التعاون من مصير مشترك”.