بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو)

وجه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتحقيق عاجلاً في ملابسات المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما، وفقا لما أوضحه المتحدث الرسمي لالشيخ محمد بن إبراهيم السبر.

وكان مغردون في موقع “تويتر” تداولوا فيديو ظهرت فيه مشاجرة بين رجل من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفتيات، وسط تجمهر المواطنين الذين اصطحبوا رجل الهيئة وأركبوه السيارة.

وصعد وسم #الامر_بالمعروف_تضرب_فتاه قائمة الترند على “تويتر” طالب فيه النشطاء الهيئة بإيضاح ملابسات ما حدث ومحاسبة المتسبب.

وظهرت بالفيديو الفتاة وهي تصرخ وتطلب من عضو الهيئة إرجاع الجوال وسط زحام عدد من المحتشدين.