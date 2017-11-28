 بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو) أمر ملكي بإعفاء “السليمان” المستشار في وزارة التجارة من منصبه ترحيب أمريكي بالقمة الخليجية .. عقدها يعد نجاحا في ظل الظروف الحالية الوجه الحقيقي للنظام السوري.. ﻿عميل الموساد في ضيافة بشار الأسد ! بعد استسلامهم الجماعي. أسر المئات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء واتساب.. السماح لمدراء المجموعات بـ “إسكات” باقي الأعضاء كشافة المملكة تُشارك في ورشة فن القيادة والتشبيك الاجتماعي بماليزيا عودة اكثر من 100 مبتعث سعودي للتدريس في جامعة الامام عبدالرحمن في عام مستشار الرئيس الأمريكي : الرئيس لم يُقرر بعد الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ولي العهد يجتمع مع وزير الطاقة الأمريكي ويبحثان مجالات الشراكة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة الجيش اليمني يحرر موقعين استراتيجيين بمديرية صرواح غربي مأرب الدوحة: تميم بن حمد في قمة مجلس التعاون بحثاً عن “آلية واضحة لحل الأزمة القطرية”

بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو)

بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو)
المناطق - الرياض

وجه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتحقيق عاجلاً في ملابسات المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما، وفقا لما أوضحه المتحدث الرسمي لالشيخ محمد بن إبراهيم السبر.

وكان مغردون في موقع “تويتر” تداولوا فيديو ظهرت فيه مشاجرة بين رجل من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفتيات، وسط تجمهر المواطنين الذين اصطحبوا رجل الهيئة وأركبوه السيارة.

وصعد وسم #الامر_بالمعروف_تضرب_فتاه قائمة الترند على “تويتر” طالب فيه النشطاء الهيئة بإيضاح ملابسات ما حدث ومحاسبة المتسبب.

وظهرت بالفيديو الفتاة وهي تصرخ وتطلب من عضو الهيئة إرجاع الجوال وسط زحام عدد من المحتشدين.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>