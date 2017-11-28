القبض على 112 مخالف في الباحة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد / سعد صالح طراد بأنه وإمتداداً للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” فقد تم القيام بحملة أمنية مشتركة مع أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و تم من خلالها إستهداف المحلات التجارية والمطاعم وسكن العمالة بمدينة الباحة ، وقد كانت نتائج تلك الحملة ضبط العديد من المخالفات حيث ضبط عدد ( ١١٢ ) وافد مخالف ، بالإضافة لضبط العديد من المخالفات التجارية والإشتراطات الصحية حيث تم مصادرة العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمخزنة بطرق سيئة . أتخذت جميع الإجراءات الأمنية والنظامية حيال تلك المخالفات .

وعليه نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام وزارة الداخلية ، والتعاون مع الأجهزة المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها الرئيسية .

مؤكدين في نفس السياق بأن الجهات الأمنية وشركائها من الجهات المدنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وأنظمتة .