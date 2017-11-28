 القبض على 112 مخالف في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قبائل اليمن تتحرك .. الاستيلاء على 20 عربة مسلحة حوثية وأسر من عليها الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد التحالف العربي يقصف تعزيزات للمتمردين الحوثيين في طريقها من صعدة إلى عمران القبض على 112 مخالف في الباحة معرض ابن الهيثم بالباحة يعلن عن تخصيص الثلاثاء الفترة الصباحية لطالبات والموظفات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وفاة الشيخ بندر بن عبدالمحسن الفرم وكيل الفوج الـ 23 بالحرس الوطني .. والصلاة عليه ظهر اليوم بجامع الراجحي أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكيل الامارة للشؤون الأمنية د.الفغم يتقدم المصلين على الشهيد الرقيب العتودي بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو) أمر ملكي بإعفاء “السليمان” المستشار في وزارة التجارة من منصبه

القبض على 112 مخالف في الباحة

القبض على 112 مخالف في الباحة
المناطق-الباحة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد / سعد صالح طراد بأنه وإمتداداً للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” فقد تم القيام بحملة أمنية مشتركة مع أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و تم من خلالها إستهداف المحلات التجارية والمطاعم وسكن العمالة بمدينة الباحة ، وقد كانت نتائج تلك الحملة ضبط العديد من المخالفات حيث ضبط عدد ( ١١٢ ) وافد مخالف ، بالإضافة لضبط العديد من المخالفات التجارية والإشتراطات الصحية حيث تم مصادرة العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمخزنة بطرق سيئة . أتخذت جميع الإجراءات الأمنية والنظامية حيال تلك المخالفات .
وعليه نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام وزارة الداخلية ، والتعاون مع الأجهزة المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها الرئيسية .
مؤكدين في نفس السياق بأن الجهات الأمنية وشركائها من الجهات المدنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وأنظمتة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>