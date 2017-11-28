مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد

انتهت مسيرة فوز أرسنال في 12 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد أن سجل جيسي لينغارد هدفين، ليفوز مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 3-1.

ووضع القائد أنطونيو فالنسيا ولينغارد الضيوف في المقدمة في أول 11 دقيقة باستاد الإمارات، وسجل لينغارد هدفه الثاني في الدقيقة 63، بعد أن قلص ألكسندر لاكازيت الفارق في بداية الشوط الثاني لينعش آمال أصحاب الأرض.

وكان الحارس ديفيد دي خيا مصدر إلهام يونايتد الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين في آخر 15 دقيقة، عقب طرد بول بوغبا ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة متهورة ضد الظهير الأيمن لأرسنال، هيكتور بليرين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقلص يونايتد، الذي حقق انتصاره الأول خارج ملعبه على أحد الأندية الستة الكبيرة منذ تولي جوزيه مورينيو المسؤولية الموسم الماضي، الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 5 نقاط، رغم أن فريق بيب غوارديولا سيستضيف وست هام يونايتد المتعثر، الأحد.