 مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي قبائل اليمن تتحرك .. الاستيلاء على 20 عربة مسلحة حوثية وأسر من عليها الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد التحالف العربي يقصف تعزيزات للمتمردين الحوثيين في طريقها من صعدة إلى عمران القبض على 112 مخالف في الباحة معرض ابن الهيثم بالباحة يعلن عن تخصيص الثلاثاء الفترة الصباحية لطالبات والموظفات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وفاة الشيخ بندر بن عبدالمحسن الفرم وكيل الفوج الـ 23 بالحرس الوطني .. والصلاة عليه ظهر اليوم بجامع الراجحي أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكيل الامارة للشؤون الأمنية د.الفغم يتقدم المصلين على الشهيد الرقيب العتودي بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو)

مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد

انتهت مسيرة فوز أرسنال في 12 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد أن سجل جيسي لينغارد هدفين، ليفوز مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 3-1.

ووضع القائد أنطونيو فالنسيا ولينغارد الضيوف في المقدمة في أول 11 دقيقة باستاد الإمارات، وسجل لينغارد هدفه الثاني في الدقيقة 63، بعد أن قلص ألكسندر لاكازيت الفارق في بداية الشوط الثاني لينعش آمال أصحاب الأرض.

وكان الحارس ديفيد دي خيا مصدر إلهام يونايتد الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين في آخر 15 دقيقة، عقب طرد بول بوغبا ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة متهورة ضد الظهير الأيمن لأرسنال، هيكتور بليرين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقلص يونايتد، الذي حقق انتصاره الأول خارج ملعبه على أحد الأندية الستة الكبيرة منذ تولي جوزيه مورينيو المسؤولية الموسم الماضي، الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى 5 نقاط، رغم أن فريق بيب غوارديولا سيستضيف وست هام يونايتد المتعثر، الأحد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>