 الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم

الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم
المناطق - الرياض

قال نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، إن انتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكات الانقلابيين بدعم إيراني، مضيفة أن إيران تدعم الانقلابيين الحوثيين بكل الوسائل.

وأضاف، أن الدولة تقف مع كل من يقوم بواجبه ضد الانقلابيين الحوثيين، مضيفاً: “ندعو الشرفاء في الأمن وكافة قوى المجتمع لمواجهة الحوثيين”.

وشدد الأحمر على أهمية توحيد الصف اليمني لمواجهة اعتداءات الحوثيين، مؤكداً أن المرجعيات الثلاث المعترف بها لا تزال هي أساس أي حل في اليمن.

وقال نائب الرئيس اليمني إن الحوثيين يكرسون الاستبداد والفوارق الطبقية في المجتمع.

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