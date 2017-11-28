 صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران

صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران
المناطق - الرياض

أعلن الرئيس اليمني السابق ​علي عبد الله صالح​ رسميا فض الشراكة مع ​الحوثيين​، مشيراً الى أن “ساعة الصفر قادمة على صعيد المعارك في ​صنعاء​”.

وأكد أنه يجب إنقاذ الشعب من حماقة جماعة مثل جماعة الحوثي جاهلة تتسبب في تجويع الشعب من أجل مطامعها الشخصية ورؤيا ضيقة رسمتها لها إيران.

وأضاف، “لذا ولأسباب عديده تقتضيها مصلحة الوطن والأمة الإسلامية وإحباط المخططات التي تحاك باليمن . وليس لأسباب شخصية أو عائلية. اتخذنا قرارنا بمد يدنا بالسلام وقد قبل الأشقاء وقد رحب بذلك الجميع بإجماع دولي وأممي في خطوة نحو السلام واستعادة الأمن والاستقرار لليمن. باستثناء ميلشيات الحوثي . التي رأت أنها ستخسر كل شيئ. كونها لا تمتلك مقومات بناء دولة وادواتها ولا تعرف إلا لغة السلاح وأدات الدمار (الحرب)”.

وأشار إلى أنه “لكل تلك الأسباب قررنا فض الشراكة مع ميليشيات ستقود اليمن الي حرب طويلة الأمد .. من أجل ذلك نقول لكم اصبروا ورابطوا واستعدوا فالمعركة لم تبدأ بعد.. ستأتي ساعة الصفر ليهب كل مارد .. مارد ثورتي ال 26 من سبتمبر و ال14 من أكتوبر ستعجبكما الساعات القادمة”.

وأكد أن “ساعة الصفر قادمة وسيهب الرجال الحقيقيون ورجال الرجال. حتى أنهم سيهبون قبل الجيش والحرس”.

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