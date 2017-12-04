 قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي قبائل اليمن تتحرك .. الاستيلاء على 20 عربة مسلحة حوثية وأسر من عليها الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد التحالف العربي يقصف تعزيزات للمتمردين الحوثيين في طريقها من صعدة إلى عمران القبض على 112 مخالف في الباحة معرض ابن الهيثم بالباحة يعلن عن تخصيص الثلاثاء الفترة الصباحية لطالبات والموظفات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وفاة الشيخ بندر بن عبدالمحسن الفرم وكيل الفوج الـ 23 بالحرس الوطني .. والصلاة عليه ظهر اليوم بجامع الراجحي أمير مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكيل الامارة للشؤون الأمنية د.الفغم يتقدم المصلين على الشهيد الرقيب العتودي بسبب “جوال” .. مشاجرة وملاسنات بين رجل “هيئة” وفتيات بالرياض ! (فيديو)

قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي

قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي
المناطق - وكالات

غرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية صنعاء غامض، وأكد أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

وأضاف قرقاش عبر تويتر: “أيا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي”.

وكان قرقاش قد صرّح سابقا أن انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني.

ونوّه الوزير الإماراتي بأن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>