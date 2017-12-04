قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي

غرّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية صنعاء غامض، وأكد أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

وأضاف قرقاش عبر تويتر: “أيا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي”.

وكان قرقاش قد صرّح سابقا أن انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني.

ونوّه الوزير الإماراتي بأن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.