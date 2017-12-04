ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء

أوردت وسائل إعلام محلية في صنعاء أن قوات حزب المؤتمر الشعبي العام ضبطت أجهزة اتصالات استخباراتية بحوزة عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية، للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وقالت مصادر وفقا لـ “سكاي نيوز”، إنه أثناء عملية أسر عشرات المسلحين المنتمين لميليشيات الحوثي الإيرانية، ضبطت القوات “أجهزة اتصالات قطرية”، يستخدمها عناصر الحوثي للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وانتفضت القوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي على ميليشيات الحوثي الإيرانية وسيطرت على معظم المفاصل الهامة في صنعاء، وعدد من المحافظات الشمالية، بعد يومين من الاقتتال.