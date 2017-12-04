 ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطالبات بأملج محافظ صنعاء يدعو قبائل الطوق لمساندة الانتفاضة ضد ميليشيا الحوثي ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي قبائل اليمن تتحرك .. الاستيلاء على 20 عربة مسلحة حوثية وأسر من عليها الأحمر: إيران تدعم الحوثيين بكل الوسائل.. وانتفاضة المدن ردّ فعل طبيعي لانتهاكاتهم صالح يعلن رسميا فض الشراكة مع الحوثيين.. ويؤكد: جماعة تجوع الشعب بتوجيهات إيران مانشستر يونايتد يتغلب على أرسنال بفضل لينغارد التحالف العربي يقصف تعزيزات للمتمردين الحوثيين في طريقها من صعدة إلى عمران القبض على 112 مخالف في الباحة معرض ابن الهيثم بالباحة يعلن عن تخصيص الثلاثاء الفترة الصباحية لطالبات والموظفات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وفاة الشيخ بندر بن عبدالمحسن الفرم وكيل الفوج الـ 23 بالحرس الوطني .. والصلاة عليه ظهر اليوم بجامع الراجحي

ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء

ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء
المناطق - وكالات

أوردت وسائل إعلام محلية في صنعاء أن قوات حزب المؤتمر الشعبي العام ضبطت أجهزة اتصالات استخباراتية بحوزة عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية، للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وقالت مصادر وفقا لـ “سكاي نيوز”، إنه أثناء عملية أسر عشرات المسلحين المنتمين لميليشيات الحوثي الإيرانية، ضبطت القوات “أجهزة اتصالات قطرية”، يستخدمها عناصر الحوثي للتواصل مع ضباط مخابرات في الدوحة.

وانتفضت القوات التابعة لحزب المؤتمر الشعبي على ميليشيات الحوثي الإيرانية وسيطرت على معظم المفاصل الهامة في صنعاء، وعدد من المحافظات الشمالية، بعد يومين من الاقتتال.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>