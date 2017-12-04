انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطالبات بأملج

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطالبات بمحافظة أملج وبتوجيه من مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ابراهيم العمري وبمتابعة من مدير مكتب التعليم بأملج هاشم الشريف وبحضور مساعدة مدير التعليم بتبوك نجلاء الشامان ومديرة إدارة النشاط بتبوك هدى المندح ورئيسة قسم الشؤون التعليمية باملج نوال سنيور بالإضافة إلى الطالبات المشاركات في المؤتمر الذي يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبة إلى جانب إثراء الجانب المعرفي والمهاري من جهة وتفاعلها التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية من جهة أخرى . هذا وقد تم عرض أبحاث ستة طالبات.

من جانبه أعرب مدير مكتب التعليم بأملج هاشم الشريف عن سعادته بهذا المؤتمر وقال إن مثل هذا النشاط يساهم في تنمية شخصية الطالبة وصقل مهاراتها البحثية وأضاف لقد بلغ عدد المرشحات للمشاركة في الملتقى 6 طالبات من مراحل التعليم الثلاث عكسن قدرتهن على الطرح و الإقناع واختتم حديثه بشكر مدير تعليم منطقة تبوك ابراهيم العمري بالإضافة إلى شكره رئيسة الشؤون التعليمية ومشرفة النشاط بالمكتب كذلك شكره للطالبات المشاركات والمعلمات المشرفات على تدريبهن .