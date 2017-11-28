احذر من الاستهانة بأمراض اللثة.. تزيد فرص الإصابة بسرطان المريء

كشفت دراسة امريكية حديثة، عن إمكانية إصابة الإنسان بسرطان المريء، نتيجة انتشار البكتيريا والجراثيم في اللثة.

وذكرت وسائل اعلام، ان الباحثين بالمعهد الوطني الأمريكي للسرطان، اجروا متابعة لأكثر من 122 ألف أمريكي لمدة 10 سنوات، حيث وجدوا نوعين من البكتيريا المرتبطة بـ”أمراض اللثة” زادت من خطر الإصابة بسرطان المريء، والنوعين هما بكتيريا “بورفيروموناس اللثوية” و”تانيريلا فورسيثيا.”

من جهته، افاد أستاذ أمراض اللثة بجامعة نيويورك وأحد المشاركين في الدراسة الدكتور جيونغ أهن،ان “وجود هذين النوعين من البكتيريا في الفم كان مرتبطًا بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان المريء بنسبة %.21”.

وأضاف أن” العديد من الدراسات ربطت بين أمراض اللثة والخطر المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ويعتبر سرطان المريء هو ثامن أكثر أمراض السرطان شيوعا، وسادس سبب رئيسي للموت بسبب السرطان في جميع أنحاء العالم.

يشار الى أن دراسة سابقة اكدت أن النساء اللاتي يعانين من امراض اللثة يواجهن خطرا أكبر للإصابة بعدة أنواع من السرطان، وخاصة سرطان المريء وسرطان الثدي.