 الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في الباحة وعسير وجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«الحبوب» تنتهي من ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد هذا العام ثغرة أمنية خطيرة في نظام «ماك أو إس» نتانياهو: إيران دولة نازية تسعى بلا هوادة لفرض الطغيان والإرهاب التعاون الإسلامي تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن إغلاق 37 محل ذهب بمكة لمخالفته قرار التوطين الحج والعمرة: تطوير منصة موحدة لتقديم جميع الخدمات للحجاج القادمين الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في الباحة وعسير وجازان انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر بقيادة الطالبات بأملج محافظ صنعاء يدعو قبائل الطوق لمساندة الانتفاضة ضد ميليشيا الحوثي ضبط أجهزة اتصالات قطرية بحوزة ميليشيات إيران بصنعاء قرقاش: الانتفاضة الوطنية في صنعاء بحاجة للدعم.. ومكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي قبائل اليمن تتحرك .. الاستيلاء على 20 عربة مسلحة حوثية وأسر من عليها

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في الباحة وعسير وجازان

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في الباحة وعسير وجازان
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>