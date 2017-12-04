الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية في الباحة وعسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج .