 التعاون الإسلامي تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التعاون الإسلامي تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن

التعاون الإسلامي تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن
المناطق_وكالات

قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء .وأكدت في هذا الصدد دعمها لانتفاضة الشعب اليمنى وكل ما يصب في مصلحته وما يحقق تطلعاته في وحدته وسلامة أراضيه، واستقراره وأمنه .

وفي هذا السياق رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى الحوار بين الأطراف المعنية بحل الأزمة اليمنية وكررت موقفها الثابت في دعم السلطة الشرعية وحل الأزمة من خلال المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأعربت المنظمة عن أملها بأن يتجاوز اليمن الأزمة التي يمر بها، ليعود إلى ممارسة دوره المحوري بصورة كاملة بعيدا عن الاجندة الطائفية ، وبما يخدم مصالح المنطقة والأمة الإسلامية جمعاء.

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