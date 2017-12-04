نتانياهو: إيران دولة نازية تسعى بلا هوادة لفرض الطغيان والإرهاب

شبَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إيران الحالية بألمانيا النازية. وفي رسالة بالفيديو بعث بها إلى منتدى سابان في العاصمة الأمريكية واشنطن قال نتانياهو: شيئان مشتركان يجمعان بين النظامين.

وتابع نتانياهو حديثه قائلاً الأول هو السعي بلا هوادة إلى فرض الطغيان والإرهاب على الناس والثاني السعي بلا هوادة إلى قتل اليهود.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما يدعو الطغاة إلى تدمير شعبي، أصدقهم، ليس لدي ترف أن أضرب بتهديداتهم بتنفيذ جرائم قتل جماعي، عرض الحائط.

يذكر أن نتانياهو يعد من أشد منتقدي الاتفاقية النووية مع إيران التي أبرمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافةً إلى ألمانيا، مع إيران في 2015، وبموجب هذه الاتفاقية تخلت إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وأضاف نتانياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران، بتصنيع أسلحة نووية وترسيخ نفسها عسكرياً في سوريا، وحذر من أن الاتفاقية النووية ستتيح لإيران أن تنتج سراً ترسانةً كاملةً من الأسلحة النووية في غضون عقد من الزمن.

وأعرب نتانياهو عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلق فرصة لتحسين هذه الاتفاقية، وطالب صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة بانتهاز هذه الفرصةن حسب قوله.