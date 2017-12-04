ثغرة أمنية خطيرة في نظام «ماك أو إس»

شددت شركة أبل على ضرورة قيام أصحاب الأجهزة المزودة بنظام تشغيل ماك أو إس هاي سييرا، بتأمين أجهزتهم ضد عمليات الوصول غير المصرح بها، نظراً لوجود ثغرة أمنية تتيح لأي مستخدم إمكانية الوصول إلى حقوق مدير النظام من خلال بعض الخطوات البسيطة.

ووفقاً لما أعلنه المطور التركي ليمي أورهان إرجين عبر شبكة تويتر، فإن هذه المشكلة تظهر بصفة خاصة عند مشاركة أجهزة الماك مع الآخرين، وتسعى شركة أبل إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال إطلاق تحديث للبرمجيات قريباً.

وإلى أن يتم إطلاق التحديث الجديد يمكن لأصحاب أجهزة الماك تأمين حساب “root” بواسطة كلمة مرور، وذلك من خلال النقر على وظيفة البحث Spotlight وإدخال مصطلح Directory Utility وبعد ذلك يتم تشغيل برنامج الخدمة.

وبعد ذلك يتعين على المستخدم النقر على أيقونة القفل، وإتاحة إمكانية تعديل اسم مدير النظام وكلمة المرور الخاصة به من خلال اختيار بند Edit في شريط القائمة.

وإذا كان بند Change Root Password قابلاً للاختيار، فإنه يمكن هنا إدخال كلمة مرور لهذا المستخدم، وإذا كان الأمر غير ذلك فإنه يمكن تحديد الخيار Enable Root User وإدخال كلمة مرور.