مكة المكرمة: تدشين أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم

دشن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة واحد من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم حيث يضم 25 مزرعة بحرية بطاقة انتاجية 100 ألف طن من الأسماك سنوياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

والمشروع المتكامل يتكون من وحدات العناية بأمهات الأسماك، ووحدة انتاج اليرقات، ومزارع تربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، ومصانع تجهيز وتعبئة الأسماك اضافه الي مصنع متخصص لانتاج الاعلاف.

وقد قام سموه والوفد المرافق مرافق وحدات الانتاج، بما فيها مصنع تجهيز الروبيان بعد مرحلة التوسعة الاخيره حيث وصلت الطاقة الانتاجية إلى 800 طن يومياً وبهذا يعتبر احد أكبر مصانع تجميد وتجهيز الروبيان على مستوى العالم.

كما أشار رئيس مجلس الجمعية السعودية للاستزراع المائي، المهندس أحمد البلاع أن مشروع الأسماك مبادرة مميزة في درب السير قدماً لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، إذ أن تنمية قطاعي الأحياء المائية والسمكية تندرج ضمن الخطة الوطنيه لتنويع مصادر الدخل والمساهمه في الامن الغذائي.

وإيجاد فرص عمل متنوعة للشباب السعودي، مشيراُُ إلى أن الاستزراع السمكي يعتبر ضمن قائمة أهم الأولويات التي يتم التشارك في إنجازها سوياً.