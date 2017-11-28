قناة الجزيرة تزعم طلب صالح وساطة إيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين

زعمت قناة الجزيرة القطرية في خبر لها إن الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” طلب وساطة من حزب الله الإرهابي وإيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين.

وزعمت الجزيرة أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق قد قال إن خطاب الرئيس صالح فُسر تفسيراً خاطئاً.

وادعت القناة القطرية أن حزب المؤتمر الشعبي يرحب بأي جهود تزيل أسباب التوتر القائم مع الحوثيين وتوحد الصف الداخلي.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي” في تصريح صحفي إن إيران تعرب عن أسفها للمواجهات الأخيرة التي تشهدها اليمن وتدعو جميع القوى اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، لقطع الطريق أمام من سماهم أعداء اليمن حتى لا يستغلوا الأوضاع الحالية لصالحهم.