 قناة الجزيرة تزعم طلب صالح وساطة إيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير محمد بن سلمان يتصدر استفتاء مجلة “تايم” الأمريكية لشخصية العام معارك ضارية عند الأطراف الشمالية لمديرية سنحان بين الحوثيين وقوات المؤتمر الشعبي احذر من الاستهانة بأمراض اللثة.. تزيد فرص الإصابة بسرطان المريء اختتام دورات وورش عمل المشاريع الصغيرة بغرفة الزلفي «الهيئة» تحقق في ملابسات فيديو «ضرب الفتاة» قناة الجزيرة تزعم طلب صالح وساطة إيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين مكة المكرمة: تدشين أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم وزير الطاقة السعودي: لن نغرق السوق بالمعروض النفطي وسنتعامل مع أي تعطيلات مفاجئة القيادة تهنئ ملك تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده حذرت المخالفين من العقوبات..حملات ” وطن بلا مخالف ” تتواصل بالقصيم .. الأردن يحذر ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل استجواب نائب سابق في الفيفا حول رشوة قطرية

قناة الجزيرة تزعم طلب صالح وساطة إيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين

قناة الجزيرة تزعم طلب صالح وساطة إيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين
المناطق_الرياض
زعمت قناة الجزيرة القطرية في خبر لها إن الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” طلب وساطة من حزب الله الإرهابي وإيران لاحتواء خلافه مع الحوثيين.
وزعمت الجزيرة أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق قد قال إن خطاب الرئيس صالح فُسر تفسيراً خاطئاً.
وادعت القناة القطرية أن حزب المؤتمر الشعبي يرحب بأي جهود تزيل أسباب التوتر القائم مع الحوثيين وتوحد الصف الداخلي.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي” في تصريح صحفي إن إيران تعرب عن أسفها للمواجهات الأخيرة التي تشهدها اليمن وتدعو جميع القوى اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، لقطع الطريق أمام من سماهم أعداء اليمن حتى لا يستغلوا الأوضاع الحالية لصالحهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>