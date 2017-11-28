«الهيئة» تحقق في ملابسات فيديو «ضرب الفتاة»

أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، في تعليق له على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما؛ أنه تم التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تداولت أمس مقطع فيديو في أحد الأسواق التجارية غرب الرياض يظهر فيه أعضاء الهيئة وهم يطالبون مجموعة من الموظفات بالدخول إلى المحل، لكنهم أبلغوهم بأنهم لا يستطيعون ذلك بسبب وقت الصلاة، وبعد ذلك حدث خلاف وتجمع وتم إصابة وسحب جوال إحدى الفتيات من قبل أحد أعضاء الهيئة في الموقع.