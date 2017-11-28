اختتام دورات وورش عمل المشاريع الصغيرة بغرفة الزلفي

اختتم بمركز التدريب والتطويربغرفة الزلفي دورات وورش عمل واعداد خطط المشاريع الصغيرة لاصحاب المشاريع الصغيرة.وبلغ عدد المستفيدين من الدور حوالي (80) مستفيد.وألقى المحاضرة الأستاذ راضي الزويد محاضرة حول كيفية اعداد أنفسنا مع من نتعاون معهم في إعداد دراسة المشروع وتطرق الى رسم صور حقيقية لما نحن عليه، وما نريد أن نكون، وما هي المعلومات، والبيانات المتوفرة عن المشروع المستهدف، وكيف نصل لما نريد ومعلومات عن واقع السوق (سواء كان المنتج سلعة أوخدمة) والمعلومات الأساسية مثل المتطلبات القانونية للجهات الحكومية، وتكاليف المعدات والمواد والخدمات وأجور القوى العاملة، وما يرتبط بها من مصاريف.

وأوضح الزويد ضرورة احتواء خطة العمل على رؤية شمولية للمشروع، والفرصة الاستثمارية في حدود ورقتين أو ثلاث ورقات لخطة العمل للمشروع بحيث تشمل مبررات منطقية كالمقومات الأساسية لنجاح المشروع من جميع الجوانب التسويقية، والفنية والمالية المحورية كالاحتياجات التمويلية والمعايير الربحية.

وفي نهاية الدورة اثنى الحاضرين على الأستاذ :راضي الزويد على جهوده وقدم درع تذكاري له .