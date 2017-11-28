لحين انتهاء التحقيق.. “الهيئة” تكف يد اثنين من أعضائها تشاجرا مع فتاة في الرياض

أصدر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بيانا إلحاقياً بشأن المقطع المتداول حول التجمهر على إحدى فرق الهيئة.

و أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، أنه إلحاقاً لما صدر من تصريح بشأن المقطع المصور الذي تظهر فيه إحدى فرق الهيئة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التجارية، فإنه بناءً على ما يتطلبه التحقيق في الموضوع؛ فقد صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهت بالتحقيق في مقطع “ضرب الفتاة” أمام أحد المولات بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، في تعليق له على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما؛ أنه تم التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق من نتائج.