 إحالة القائمين على عرض الأزياء إلى النيابة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إحالة القائمين على عرض الأزياء إلى النيابة العامة

إحالة القائمين على عرض الأزياء إلى النيابة العامة
المناطق-الرياض

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة إقدام إحدى الجهات على تنفيذ عرض شارك في تقديمه عدد من الفتيات بالعاصمة بتاريخ 1439/3/11هـ.

وحيث ثبت مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن وعدم حصولها على التصاريح اللازمة فقد تم إحضار القائمين على الحفل وإحالتهم برفق الأوراق لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم أنها تعمل على مكافحة كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة وكل من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها نظاماً.

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