 الحوثيون يرضخون للشرعية .. وقيادي يؤكد: مستعدون لحوار مباشر مع السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الحوثيون يرضخون للشرعية .. وقيادي يؤكد: مستعدون لحوار مباشر مع السعودية

الحوثيون يرضخون للشرعية .. وقيادي يؤكد: مستعدون لحوار مباشر مع السعودية
المناطق - وكالات

بعد أن فشلت محاولاتهم في صد الانتفاضية اليمنية، رضخت جماعة الحوثي للشرعية اليمنية، وذلك بعد أن أكد قيادي تأكيده أن الجماعة مستعدة “للحوار من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة”.

وقال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي في الجماعة للصحيفة قائلا :”نعم نحن مستعدون للحوار وطالبنا الحكومة السعودية بالحوار المباشر من أجل إتاحة المجال للعودة لطاولة الحوار، لإيجاد حل لسد الفراغ في السلطة التنفيذية في اليمن، واختيار رئيس جديد وحكومة وحدة وطنية تستوعب كل المكونات السياسية”، على حد قوله.

وأضاف البخيتي زاعما أن “ما يحدث في اليمن هو نتيجة غياب الحل السياسي، فلا يمكن التوصل لوقف إطلاق النار إلا في حالة الاتفاق على حكومة واحدة وليس حكومتين إحداهما في صنعاء والأخرى في عدن”، لافتا إلى ضرورة “أن تكون هناك عملية سياسية توافقية تستوعب الجميع”.

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