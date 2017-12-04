نجاح أول عملية قلب مفتوح لمريض بتخصصي تبوك

أعلنت الصحة في تبوك ، نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الملك فهد التخصصي لمواطن خمسيني ، وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك ويأتي بعد أن نجحت في استقطاب خبراء متميزين في العلاج والعمليات الجراحية في مجال جراحة القلب , حيث قام بإجراء العملية الجراحية للمريض فريق طبي جراحي سعودي , وتم توصيل أربعة شرايين للقلب بنجاح ، وقد خرج المريض من العناية المركزة بعد الاطمئنان على حالته الصحية وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.

وأشار العمراني الى أن وحدة القلب بتخصصي تبوك منذ بدء عملها أجري فيها 400 عملية قسطرة قلب ناجحة , مضيفاً أن الصحة في تبوك تعمل جاهدة على تحويل وحدة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي الى مركز قلب متكامل بعد أن تنتهي من كافة الاجراءات اللازمة لذلك في خطوة تعد نقله نوعية في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المنطقة . لافتاً الى تشغيل عدد من التخصصات الطبية الدقيقة مؤخراً بالمستشفى في اطار حرص وجهود وزارة الصحة في تلبية احتياجات المرضى , حيث تم تشغيل عيادة الأورام الصلبة وعيادة أمراض العيون وعيادة مكافحة السمنة , في حين تم تشغيل عيادة العلاج بالصدمات الكهربائية في مجمع الأمل للصحة النفسية , ويجري العمل على تشغيل عدد من العيادات والأقسام الطبية الأخرى في القريب العاجل بإذن الله تعالى .

من جهته رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على ما تحضى به الخدمات الصحية بمنطقة تبوك من إهتمام ودعم حتى أصبحت اليوم تبوك من بين مناطق المملكة المتطورة في هذا المجال مؤكداً ان ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات طبية وإمكانات هي ثمرة لجهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – واهتمام منها بالمواطن في توفير أفضل الخدمات الصحية له .