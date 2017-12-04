لجنة التعديات بمحافظة أملج تزيل تعديات على أرض وزارة الإسكان بالمحافظة

قامت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم ، بإزالة إحداثات وتعديات واقعة بأرض وزارة الإسكان بالمحافظة الواقع بالسمح بلغت المساحة الإجمالية لها ٥٠ ألف متر مربع .

وأوضحت لجنة التعديات أن الإحداثات التي تم ازالتها عبارة عن غرف وأحواش وبرك ماء وعقوم ترابية ، وأكدت أنها طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على هذه الأراضي الحكومية ، كما تعمل اللجنة على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة ، وفقاً لتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

وأهابت اللجنة بالمواطنين إلى التعاون معها بالابلاغ الفوري عن أي تعديات يلاحظونها .