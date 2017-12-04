 “الغذاء والدواء” تدشن خدمة إلكترونية لرصد الإشاعات والرد العلمي عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تدشن خدمة إلكترونية لرصد الإشاعات والرد العلمي عليها

“الغذاء والدواء” تدشن خدمة إلكترونية لرصد الإشاعات والرد العلمي عليها
المناطق - الرياض

دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خدمة الكترونية جديدة في موقع الهيئة www.sfda.gov.sa، لرصد الإشاعات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والرد العلمي للهيئة عليها.
وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال هذه الخدمة الالكترونية إلى مكافحة الإشاعات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف والمبيدات.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الخدمة تضم قائمة بالإشاعات التي تم رصدها ورد الهيئة عليها وتوضيحها، إضافة إلى محرك بحث لتسهيل البحث عن الإشاعات بناءً على اسم المنتج أو تصنيفه، مع “إنفوغراف” يشتمل على الإشاعة ورد الهيئة العلمي عليها، ليسهل تداوله بين المستهلكين.
وأتاحت الهيئة خيار مشاركة رابط الإشاعات http://portal-nlb/ar/rumors/Pages/default.aspx، من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتس أب” و “تويتر” و “فيسبوك”، وإمكانية مراسلة قسم اتصالات المخاطر في الإدارة التنفيذية للتوعية والإعلام من قبل المستهلكين لمعرفة حقيقة الإشاعات، مع إمكانية التواصل مع مركز الاتصال الموَّحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء 19999.

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