جديد سامسونج.. هاتف يتمتع بتقنية جديدة وثورية

من المتوقع أن تكشف شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية خلال معرضها ” CES” هاتفيها الذكيين الجديدين وهما “غالاكسي X” و”غالاكسي إس9″.

وقال موقع “ليتس غو ديجتال” إن “سامسونغ” تستعد لتصنيع هاتف ثوري بدون حواف “نهائيا”، مشيرة إلى أنها سجلت هذه الخاصية في أحد مكاتب براءة الاختراع.

وتمكن “ليتس غو ديجتال” من الوصول إلى هذا المكتب من أجل تزويده بمعطيات تفصيلية حول هذه الميزة الجديدة. وذكر أن الشركة تخطط لاستخدام “مناطق منحنية ومقوسة” على الشاشة الرئيسية، وذلك في أعلى وأسفل وجوانب الهاتف الذكي.

وقال المصدر ذاته إن سامسونغ قررت تصميم واجهة الهاتف الجديد من دون حواف لإفساح مجال أكبر أمام الشاشة.

وتعد مساحة الشاشة التي تكاد تغطي واجهة الهاتف بالكامل تقنية جديدة وثورية بالنسبة للهواتف الذكية، كما أنها تعتبر إحدى الأمور التي تتنافس حولها الشركات الكبرى، على اعتبار أن المساحة الكبيرة تتيح استخداما مرنا ومشاهدة أفضل للصور ومقاطع الفيديو.

ولم تذكر التقارير الإعلامية موعدا محددا لإطلاق الهاتف، كما أنها لم تكشف عن سعره المرتقب.