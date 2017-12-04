 هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش

هيئة الأرصاد تغرم منشآت مخالفة لأنظمة البيئة في محافظة أبو عريش
واس - جدة

رّم فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان , اليوم ، مصانع مخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية بمحافظة أبو عريش.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد أبو بكر المدخلي ، أن المخالفات التي رصدها فريق التفتيش البيئي تمثلت في وجود انبعاثات أتربة وعدم تشغيل فلاتر الكسارات في عدد من المصانع ، وكذلك تسرب زيت مخلفات صناعية وصلبة بأرضية موقع أحد المصانع .
ولفت المدخلي الانتباه إلى أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة .

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