 رئيس الجمهورية اليمنية يوجه نائبه بفتح عدد من الجبهات بدخول صنعاء بينها جبهة خولان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الجمهورية اليمنية يوجه نائبه بفتح عدد من الجبهات بدخول صنعاء بينها جبهة خولان

رئيس الجمهورية اليمنية يوجه نائبه بفتح عدد من الجبهات بدخول صنعاء بينها جبهة خولان
المناطق - الرياض

اجرى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،اليوم، اتصالاً هاتفياً بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

ووجه رئيس الجمهورية نائبه خلال الاتصال ، بفتح عدد من الجبهات لدخول العاصمة صنعاء ابرزها جبهة خولان،وسرعة تقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء من عدة اتجاهات وجبهات وأهمها جبهة خولان للالتحام بابناء المقاومة الشعبية بالعاصمة صنعاء لوضع حدا لمليشيا الانقلاب والكهنوت الحوثية ومن يواليها ويمولها .

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