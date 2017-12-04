رئيس الجمهورية اليمنية يوجه نائبه بفتح عدد من الجبهات بدخول صنعاء بينها جبهة خولان

اجرى فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،اليوم، اتصالاً هاتفياً بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

ووجه رئيس الجمهورية نائبه خلال الاتصال ، بفتح عدد من الجبهات لدخول العاصمة صنعاء ابرزها جبهة خولان،وسرعة تقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء من عدة اتجاهات وجبهات وأهمها جبهة خولان للالتحام بابناء المقاومة الشعبية بالعاصمة صنعاء لوضع حدا لمليشيا الانقلاب والكهنوت الحوثية ومن يواليها ويمولها .