تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجاني يمني بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة ( يمني الجنسية ) في مدينة الرياض , وفيما يلي نص البيان :

// قال الله تعالي ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ” الآية وقال تعالى ” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ” , أقدم عادل بن عبدالكريم بن علي الغنام يمني الجنسية على قتل عبدالغني سيف سعيد يمني الجنسية حيث قام بالتخطيط والترصد للمجني عليه وعند خروجه من إحدى مؤسسات الصرافة بالرياض أطلق النار عليه مما أدى لوفاته وسلب ما معه من مال .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعأ وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور , وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عادل بن عبدالكريم بن علي الغنام يمني الجنسية اليوم الاثنين الموافق 16/ 3/ 1439 هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل .