 «الإنتربول السعودي» يسترد مطلوب يمني متهم بالتزوير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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«الإنتربول السعودي» يسترد مطلوب يمني متهم بالتزوير

«الإنتربول السعودي» يسترد مطلوب يمني متهم بالتزوير
المناطق - وكالات

تمكن الإنتربول السعودي من الملاحقة الدولية والقبض على المدعو ( م . س . ص ) الذي يحمل الجنسية اليمنية، والقبض عليه واسترداده إلى السعودية لقيامة بالتزوير في محرر رسمي واستخدامه بالاشتراك مع شخص آخر وهروبه لخارج المملكة بعد اكتشاف أمره.
وتم تسليم المطلوب للجهات المختصة قبل ثلاثة أيام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

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