«الإنتربول السعودي» يسترد مطلوب يمني متهم بالتزوير

تمكن الإنتربول السعودي من الملاحقة الدولية والقبض على المدعو ( م . س . ص ) الذي يحمل الجنسية اليمنية، والقبض عليه واسترداده إلى السعودية لقيامة بالتزوير في محرر رسمي واستخدامه بالاشتراك مع شخص آخر وهروبه لخارج المملكة بعد اكتشاف أمره.

وتم تسليم المطلوب للجهات المختصة قبل ثلاثة أيام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.