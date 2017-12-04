مدني ابها يباشر سقوط (شيول) في منطقة جبلية وعرة بتهامة

باشر مدني ابها عند الساعة (١١:١٦) من صباح اليوم الاثنين ١٤٣٩/٣/١٦ بلاغا عن سقوط معدة(شيول) تابعة لاحدى الشركات الوطنية وذلك من مرتفع جبلي يقع بعد منتزه عسير الوطني طريق ابها حي الشرف باصدار تهامة وانقلابه في منطقة جبلية وعرة ومنحدرة لا تصل لها الاليات لمسافة ٥٠٠ متر تقريبا و وفاة السائق (من جنسية اسيوية).. حيث تولت فرق الدفاع المدني استخراج الجثمان من المنطقة الوعرة بواسطة الحبال والنقالة الى موقع تمركز الاليات ومن ثم نقله للمستشفى لاستكمال الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي .