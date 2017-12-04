 الشمراني يقوم بجولة ميدانية لمدني تيماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الشمراني يقوم بجولة ميدانية لمدني تيماء

الشمراني يقوم بجولة ميدانية لمدني تيماء
المناطق - تبوك

فقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء / فاضل بن مسفر الشمراني صباح هذا اليوم الأثنين سير العمل بادارة الدفاع المدني بمحافظ تيماء ومركز الدفاع المدني بمركز الجهراء وكان في استقباله مدير ادارة الدفاع المدني بتيماء العقيد / طلال بن عبدالعزيز البركات . وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز فرحان الشمري بأنه جرى خلال الجولة الاجتماع بكافة الضباط والافراد بالادارة والوقوف على مستوى الاداء ومتابعة التجهيزات الالية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة اي طاريء يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني ومناقشة معوقات الاداء وما يرصد من ملاحظات فنية وميدانية حيث تضمنت الجولة اجراء تمارين واختبارات فحص عشوائية ومباشرة من الميدان للتجهيزات الفنية التي تستخدم في الحوادث المختلفة ومدى المام رجل الدفاع المدني بها .
ودعى اللواء الشمراني في نهاية الجولة منسوبي الادارة الى مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل الاداري والميداني .
كما تضمنت الجولة زيارة لمحافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه بمقر المحافظة تم خلالها مناقشة الية التنسق مع كافة الجهات بالمحافظة .

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