 أمانة منطقة تبوك ترفع ٩٢١ سيارة تالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة تبوك ترفع ٩٢١ سيارة تالفة

أمانة منطقة تبوك ترفع ٩٢١ سيارة تالفة
المناطق - تبوك

رفعت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة الخدمات ٩٢١ سيارة تالفة , وقال مدير إدارة الترفيعات بالأمانة أ.ماجد بديوي بأن الأمانة ومن خلال الرقابة المستمرة ومن خلال مايرد إليها من بلاغات من مواطنين ومقيمين رصدت خلال الستة أشهر الماضية (١٧٩٠) هيكل وسيارة تالفة كانت متوقفة في عدد من أحياء المدينة والمنطقة الصناعية.

وأضاف بديوي بأن الأمانة وبعد رصد تلك السيارات والهياكل التالفة بدأت بالإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية .. حيث نصت اللائحة على إنذار مالك السيارة التالفة وذلك بوضع ملصق تنبيهي لمدة 7أيام وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة يتم رفع تلك السيارات التالفة بمساندة مباشرة من الجهات الأمينة..

وأوضح بديوي بأنه تم رفع ٢٥٣ هيكلاً و ٤٢٧ سيارة تالفة بدون لوحات كم تم رفع ٢٤١ سيارة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوجود لوحات على تلك السيارات كما تم رصد ٨٦٩ سيارة تحمل لوحات مرورية وجاري التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة تبوك لرفعها وإزالتها.

كما دعا بديوي جميع من لديه سيارة محجوزة لدى الأمانة إلى مراجعة القسم المختص وتقديم ما يثبت ملكيته للسيارة أو وكالة شرعية من المالك .. وذلك لاسترجاعها قبل نهاية الثلاثة أشهر التي حددتها اللائحة.

وفي ختام حديثه شكر بديوي جميع من تعاون مع الأمانة في هذا الشأن من مواطنين ومقيمين وحثهم على زيادة التعاون بالإبلاغ عن جميع مايلاحظونه من سيارات وهياكل تالفة من خلال هاتف البلاغات 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني أو من خلال تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية .. وذلك لما تسببه تلك السيارات من تشويه للمنظر العام ومخاطر بيئية وأمنية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم بن أحمد الغبان .

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