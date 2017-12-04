 أمانة الشرقية تطلق مشروع مبادرون وفعاليات متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية تطلق مشروع مبادرون وفعاليات متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع

أمانة الشرقية تطلق مشروع مبادرون وفعاليات متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع
المناطق - الدمام - مريم البراهيم

تنظم أمانة المنطقة الشرقية مشروع مبادرون وفعاليات ومنافسات تطوعية والتي تنطلق مساء يوم غدا الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 5 ديسمبر 2017م، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد بن محمد الجبير وبإشراف وكالة الخدمات بالأمانة، وستتضمن الفعالية الأولى مشاركة 600 متطوع ، ليشمل عملهم المنافسة في الأعمال التطوعية من خلال ماراثون إماطة والذي يعنى بنظافة المرافق والمسطحات، وكذلك ماراثون 940 والذي يعنى برصد البلاغات في أحد الأحياء ، إلى جانب ماراثون الوعي ويعنى بتوجيه قائدي المركبات.

وستنطلق الفعالية الثانية يوم السبت القادم الموافق 9 ديسمبر ، حيث سيشارك في هذه الفعالية 1500 متطوع ، و ستضم هذه الفعالية ماراثون إماطة والذي يعنى بنظافة المرافق والمسطحات  بالواجهة البحرية ، إلى جانب ماراثون 940 ويعنى برصد البلاغات في أحد الأحياء ، وكذلك ماراثون الوعي وهو عبارة عن توجيه مرتادي الواجهة البحرية بعدم رمي النفايات  ، علاوة على ماراثون الصيانة وهو تأهيل مرافق الكورنيش وماراثون زُرّاع وهو عبارة عن زراعة الأشجار وأخيراً ماراثون الجماليات ويتمثل في الرسم على الجدران.

وستتضمن هذه الفعالية أيضاً مبادرة دعم المتطوعين والتي ستشمل على خدمة المبادرون وهو عبارة عن تقديم التحفيز والتغذية للمتطوعين، إلى جانب إعلام المبادرون ويتمثل في تصويرهم ونشر أخبارهم، وكذلك إدارة المبادرون ويتمثل في جانب الإشراف والمتابعة، وأخيراً صحة المبادرون وهو ما يشمل تقديم الدعم الصحي لهم.

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة من الشركاء الذين يشاركون أمانة المنطقة الشرقية في هذه الفعاليات، وهم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة بمكتب التعليم بشرق الدمام وثانوية الخليج والشرطة وجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمديرية العامة للشون الصحية عدد من الداعمين.

من جهته قدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره وتقديره لكل من شارك في هذه الفعاليات وتنظيمها سواء من الشركاء من داخل الأمانة أو خارجها وكذلك للشباب المتطوعين، حيث عبّر عن ارتياحه لمثل هذه المبادرات والتي تنم على وعي وثقافة المجتمع وتماسكه وخدمة وطنه، مشيراً بقوله إن مثل هذه المبادرات ليست بغريبة على مجتمعنا وعلينا جميعاً تنمية العمل التطوعي الذي يساهم في التنمية وتحسين المشهد الحضري للمنطقة

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