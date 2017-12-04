 زراعة تبوك تنظم ندوة ” التقليم الشتوي للفاكهة ” غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زراعة تبوك تنظم ندوة ” التقليم الشتوي للفاكهة ” غداً

زراعة تبوك تنظم ندوة ” التقليم الشتوي للفاكهة ” غداً
المناطق - تبوك

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك غداً ندوة زراعية بعنوان “التقليم الشتوي للفاكهة”، وذلك بقاعة المحاضرات بشركة تبوك الزراعية.
ودعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم المزارعين لحضور هذه الندوة التي تسلط الضوء على أنواع التقليم الشتوي والوقت المناسب له للحصول على جودة عالية من الإنتاج، مشيراً إلى انه سيتخلل الندوة جزء عملي في الحقل بمشاركة خبراء في هذا المجال.

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