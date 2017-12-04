زراعة تبوك تنظم ندوة ” التقليم الشتوي للفاكهة ” غداً

تنظم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك غداً ندوة زراعية بعنوان “التقليم الشتوي للفاكهة”، وذلك بقاعة المحاضرات بشركة تبوك الزراعية.

ودعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم المزارعين لحضور هذه الندوة التي تسلط الضوء على أنواع التقليم الشتوي والوقت المناسب له للحصول على جودة عالية من الإنتاج، مشيراً إلى انه سيتخلل الندوة جزء عملي في الحقل بمشاركة خبراء في هذا المجال.