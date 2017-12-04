 أمير القصيم يدشن نظام الاتصال المرئي الرابط بين سموه والمسؤول بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يدشن نظام الاتصال المرئي الرابط بين سموه والمسؤول بالمنطقة

أمير القصيم يدشن نظام الاتصال المرئي الرابط بين سموه والمسؤول بالمنطقة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير فرع الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بالقصيم المقدم الدكتور فيصل بن ذعار العتيبي ، يرافقه عددأ من منسوبي فرع الإدارة بحضور وكيل أمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ومدير إدارة تقنية المعلومات يوسف الحربي .

عقب ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل خلال اللقاء شبكة الاتصال المرئي الخاص بكبار المسؤولين الخاصة بالمنطقة ، الذي يربط مكتب سموه وإمارة المنطقة بالمسئول مباشرة ، والذي يتيح لسموه فرصة التواصل السريع فيما بينهم دون تكلف أو عناء ، وإيصال ما يريد أو عرضه على المسؤول بشكل مباشر لاتخاذ اللازم حيالها بأسرع وقت ممكن ، ويتيح النظام خدمة الإجتماع المرئي بكافة المسؤولين الأمنيين بالمنطقة .

 

واستمع سمو أمير منطقة القصيم لشرح مفصل عن النظام من المقدم الدكتور فيصل العتيبي , الذي أوضح أن النظام يأتي ضمن مشروع شبكة الإتصالات الخاصة لوزارة الداخلية وقطاعاتها ، مؤكداً أنه سيتم التطبيق العملي لهذه الخدمة في إمارة منطقة القصيم لتنطلق منها لكافة مناطق المملكة ، مشيراً إلى أنه جرى تركيب وحدة اتصال مرئي مع هاتف لدى مكتب سمو أمير المنطقة ، إذ أن هذا اللقاء كان لشرح طريقة استخدام النظام لسموه وتوضيح سمات النظام ومميزاته ، لافتاً الانتباه إلى أن نظام الاتصال المرئي يعدّ واحداً من أهم البرامج التي تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيقها على أرض الواقع ، وأن مبادرة إمارة منطقة القصيم بإجراء النظام ومتابعة سمو أمير المنطقة لكل تفاصيل البرنامج من البداية وحتى مرحلة التدشين اليوم ، إنما هي تأكيداً على حرص سموه على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في تعزيز التواصل مع المسؤولين لخدمة المواطن أينما كان وتلمس احتياجاته والعمل على تلبيتها , مقدماً باسمه واسم منسوبي الفرع كافة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله لهم واصلاً شكره لمدير عام الإتصال والإنظمة الأمنية بوزارة الداخلية العميد مهندس فهد العجمي على جهوده الحثيثة لتطبيق شبكة نظام الإتصال المرئي .

 

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن هذا النظام سيكون نقطة إنطلاق يصب في خدمة المواطن ودفع مسيرة التنمية ، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الأجهزة الأمنية والحكومية بمنطقة القصيم ، مشيداً سموه بجهود وزارة الداخلية ، وتوجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، والتعاون والتنسيق المطلق فيما بين الوزارة وجميع إمارات المناطق لاختيار الموضوعات الهامة وتوفير كل مايُعنى بخدمة المناطق والمواطنين . 

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