 ميليشيا الحوثي: قتلنا صالح بالرصاص والقذائف الصاروخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ميليشيا الحوثي: قتلنا صالح بالرصاص والقذائف الصاروخية

ميليشيا الحوثي: قتلنا صالح بالرصاص والقذائف الصاروخية
المناطق - وكالات

علنت ميليشيا الحوثي، الاثنين، أنها قتلت الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بهجوم على سيارته بالرصاص والقذائف الصاروخية.

وكانت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام قد أكدت أن صالح قُتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر يمنية إن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر بحزب المؤتمر أن صالح قُتل برصاص قناصة في الرأس.

وتداولت مواقع التواصل فيديو أولياً يظهر جثمان الرئيس اليمني السابق بعد مقتله.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، في وقت سابق، عن شهود أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل صالح وسط صنعاء.

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