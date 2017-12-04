 رئيس الإمارات يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الإمارات يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية

رئيس الإمارات يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية
المناطق - الرياض

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” قرارا في شأن تشكيل لجنة للتعاون
المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نص في مادته الاولى على:
1. تنشأ لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائباً للرئيس .
ووفقا للمادة الثانية من القرار يصدر رئيس اللجنة قراراً بتعيين أعضائها، ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.وتختص اللجنة المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القرار بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها.ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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