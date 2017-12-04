 تعليم القصيم تطلق “مسؤوليتي في حافلتي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعليم القصيم تطلق “مسؤوليتي في حافلتي”

تعليم القصيم تطلق “مسؤوليتي في حافلتي”
المناطق - بريدة

تنظم إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم برنامجًا توعويًا تحت شعار “مسؤوليتي في حافلتي” بهدف نشر ثقافة المحافظة والانضباط واتباع قواعد الأمن والسلامة داخل الحافلات المدرسية والاهتمام بمحتوياتها.
ودعت كافة المدارس في قطاعي البنين والبنات في مراحلها الثلاث ( ابتدائي، متوسط، ثانوي ) إلى تفعيل برنامج النقل المدرسي الذي سينطلق الأحد القادم 22 ربيع الأول ويستمر حتى 19 رجب 1439هـ.
حيث أكد مدير إدارة خدمات الطلاب أحمد بن محمد أباالخيل أن البرنامج يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التربوية متمثلة في تعديل السلوكيات الخاطئ عند ركوب الحافلة، وتفعيل البرامج التثقيفية التي تغرس مفاهيم الانضباط والحفاظ على الوقت لدى الطلاب والطالبات، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقواعد ركوب الحافلة، وتحفيزهم لاستثمار أوقات ركوبهم في الحافلة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بممارسة بعض الهوايات كـ(القراءة، الرسم، التلوين).
وحث أباالخيل مشرفي ومشرفات النقل المدرسي بالمدارس على أن يكون تنفيذ البرنامج مدعومًا بأنشطة متنوعة كالإذاعة المدرسية والنشرات التوعوية والمقاطع المرئية والرسومات والمجسمات والمسابقات الثقافية وغيرها مما يحقق الهدف المنشود، مشددًا على أهمية أن تجمع بين المضمون الهادف والتشويق.
وأشار أباالخيل إلى ضرورة توثيق ما ينفع من مناشط ورفعها للمكتب الذي تتبع له المدرسة والاطلاع على كافة الشروط والضوابط الخاصة بتفعيل البرنامج والمسابقة الخاصة بذلك مؤكدًا بأن هناك خمسة جوائز لأفضل تنفيذ في مدارس البنين ومثلها في قطاع البنات.

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