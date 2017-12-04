 صحة القصيم تستعد لإطلاق ٦٥ مبادرة تطوعيّة بـ ١١ منشأة صحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 16 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 4 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صحة القصيم تستعد لإطلاق ٦٥ مبادرة تطوعيّة بـ ١١ منشأة صحية

المناطق - بريدة

تستعد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم لإطلاق ٦٥ مبادرة تطوعيّة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع ، تحت شعار #تطوعي_صحة ، وذلك في ١١ منشأة صحية بالقصيم .
وتاتي المبادرات التطوعية بهدف تنمية ونشر ثقافة العمل التطوعي بين منسوبي الشؤون الصحية بمختلف المواقع الصحية ، من خلال الوصول الى المجتمع ببرامج صحية تطوعيّة بإشراف كادر طبي وفني واداري .
واشارت صحة القصيم بان البرامج التطوعيّة ستنفذ في عدة مواقع بالمنطقة ، تشمل التوعية والتثقيف تجاه العديد من الأمراض ، وتقديم الاستشارات الطبية ، والوصول الى المرضى في منازلهم عبر برامج الطب المنزلي ، والتعريف بالخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المنشآت الصحية للمرضى بمختلف فئاتهم وحالاتهم .
وكانت الشؤون الصحية قد استبقت فعاليات اليوم العالمي للتطوع الى اختيار نوعية البرامج بما يخدم جميع شرائح المجتمع وتمكين كوادرها بمختلف تخصصاتهم بالمشاركة بالبرامج التطوعية انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، لتطوير جانب العمل التطوعي وزيادة اعداد المتطوعين .

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